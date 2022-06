Les carburants à plus de deux euros partout

Dans cette station-service, pas une journée ne passe sans que le prix des carburants ne s'immisce dans les discussions. Danielle, elle, a changé ses habitudes en limitant les déplacements trop gourmands en kilomètres : "on prenait la voiture, on partait se balader, mais là, on le fait de moins en moins parce qu'on est à la retraite et qu'on n'a pas de grosses retraites, c'est trop cher". Pour d'autres en revanche, faire le plein est tout simplement devenu un luxe. Ce retraité a les yeux rivés en permanence sur les prix et sur son porte-monnaie.