VIDÉO - Noël : les traditionnels catalogues de jouets sont-ils en voie de disparition ?

Quarante millions d'exemplaires sont imprimés chaque année. À l'approche de Noël, les catalogues des enseignes spécialisées dans la vente de jouets font le bonheur des enfants, mais pas seulement. Ils permettent également aux parents de se faire une idée plus précise de ce que souhaitent recevoir leurs têtes blondes. "On regarde le catalogue et elle choisit ce qu'elle veut pour Noël. On voit tout sur papier, c'est plus intéressant que quand elle nous le dit", confie une mère dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. "C'est plus facile si les jouets ont été sélectionnés sur le même catalogue d'aller les acheter dans le magasin correspondant", explique une autre.