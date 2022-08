Les coulisses d'un club de vacances situé sur la presqu'île de Giens

Dans le même temps, Naureen Vergonjanne, responsable animation enfants, montre également le stock de costumes pour occuper les enfants. Elle gère cette garde-robe avec minutie. Mais ce jour-là, ce sont les animateurs qu'il faut déguiser puisque les renardeaux, Léa et Léo, sont de sortie pour s'occuper des plus petits. Mais canicule oblige, l'animation ne peut pas durer tout l'après-midi. C'est grâce à ce travail de l'ombre que s'amusent les vacanciers et qu'ils en gardent pour toujours des souvenirs dorés.