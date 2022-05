Les coulisses du roi du discount

Pourtant, dans les rayons, ce sont toujours les vieilles recettes du hard discount. Pour limiter les frais de manutention, les aliments ne sont pas déballés de leur carton de livraison. Et on trouve seulement 1700 références de produits alimentaires, contre 5000 en hypermarché. À Colombelles, le mot d’ordre, c’est un besoin, un produit. Et 90% des ventes proviennent de leur marque distributeur. Pour chacun de ses produits maison, la marge du groupe est faible, mais il se rattrape sur les quantités. Ils sont fabriqués en très grand nombre et distribués dans les dix mille magasins de l’enseigne à travers l'Europe. Un choix très limité qui ne rebute pas les clients. Et la stratégie fonctionne, car depuis six ans, l’enseigne affiche une croissance annuelle à deux chiffres.