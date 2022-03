Les femmes de plus en plus nombreuses dans les stages d’auto-défense

Riposter, se défendre en cas d'agression... Cassandra Péluard. en est capable aujourd'hui, après trois ans de self défense. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Victime de violences conjugales pendant onze ans, elle quitte son ex-mari en 2011, porte plainte contre lui à plusieurs reprises et déménage plus de 30 fois pour lui échapper.