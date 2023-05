VIDÉO - Les fines lames de la coutellerie s'exposent à Thiers

Il y a ceux qu'on ne prend plus le temps de regarder, ceux qui titillent votre oreille, ou encore ceux qui aiguisent votre curiosité. Le couteau s'utilise au quotidien, et il porte en lui le savoir-faire d'un art ancestral. Thiers (Puy-de-Dôme), est la capitale française de la coutellerie. Presque 80 des 120 entreprises françaises productrices de couteaux sont établies ici. Alors à Thiers, les boutiques sont partout, et les couteaux s'exposent fièrement, comme on le voit dans le reportage de TF1 en tête de cet article.