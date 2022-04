VIDÉO - Les Français boudent-ils les produits locaux ?

Il est loin le temps du confinement. Il manquerait presque à Jean-Paul Rivière, éleveur de vache laitière près de Nantes (Loire-Atlantique). Ses clients venaient nombreux à sa ferme pour acheter ses fromages. "Ils avaient besoin d’un retour au terroir […] et de retrouver, peut-être, la nature", souligne-t-il. Mais depuis le début de l’année 2022, le rythme des passages a chuté près de moitié. "Samedi matin, on pouvait retrouver jusqu’à 25-30 personnes. Aujourd’hui, on serait plutôt sur 7-8-12. On se demande où sont passés nos consommateurs".