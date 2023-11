VIDÉO - Les Français en raffolent, tout savoir sur les conserves

Après tout ce processus, des échantillons sont amenés au laboratoire pour subir un vieillissement accéléré et ainsi contrôler la bonne stérilisation. "Ça sert à voir si des micro-organismes ne se développent dans le produit, qu'il n'y ait pas de problèmes de cuisson ou de soucis de fuites", nous raconte Nathalie Andrieux, responsable du contrôle qualité à la maison Borde.

Si la technique de fabrication n'a pas changé, les récipients ne sont plus les mêmes. En effet, à la maison Borde, les boîtes métalliques n'ont plus la cote et on était remplacé par des bocaux en verre. Il a représenté 80% des ventes l'an passé. "Aujourd'hui, on aime bien ce que l'on consomme. Le verre, c'est transparent et ça permet aux consommateurs de voir ce qu'il achète", lance Alain Borde.