Les Français plébiscitent les enseignes à bas-coûts pour leurs achats

Pour obtenir ces prix cassés, l'enseigne investit le strict minimum en magasin. Les produits sont dans leur paquet d’origine. Dans les rayons, pas de fioriture et un nombre de références limité. Les produits sont pour moitié fabriqués en Asie et achetés en très grandes quantités aux marques. Et les quelques réserves parfois sur la qualité n’empêchent pas l’enseigne d’être implantée partout en France, avec 660 magasins dont 94 ouvertures rien qu’en 2021.