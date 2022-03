Les Français retrouvent du temps pour les pauses-déjeuners

Au pied des bureaux, les places au soleil sont prisées. Et ces salariés l'avouent. Ils prennent de plus en plus de temps pour déjeuner. Il y a cinq ans, la pause durait en moyenne 29 minutes. Elle est passée à 50 minutes cette année. Une pause plus longue, mais aussi plus chère. Près de 11,5 euros sont dépensés en moyenne pour déjeuner, soit 1,80 euro de plus qu'il y a trois ans.