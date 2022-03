Les fruits et légumes déjà plus chers au marché de gros

Il est quatre heures du matin et tout le monde ne parle que de la tomate. Depuis quelques semaines, le prix au kilo s'envole. Jean-Philippe Becuwe est commerçant, et il vient ici faire ses achats pour garnir ses étals. Le prix exorbitant des tomates l'inquiète vraiment. Pour certaines variétés, le prix au kilo peut même atteindre les six euros. "Et si on part sur la tomate française, c'est encore pire, parce qu'il n'y pas la production, il n'y a pas la qualité", explique-t-il.