Les indémodables de l’été : la tente de camping

Les vacances au camping, c'est une tradition pour Samuel et sa famille. Cette année, à Annecy (Haute-Savoie), il a voulu prendre un tout petit peu de hauteur avec cette dernière tendance : la tente de toit."Vaut mieux pas avoir le vertige. On se pose rapidement. On est suffisamment haut. On est isolé des bestioles et on a une belle bue. Elle est très vite montée", confie le vacancier. Coût de cette innovation : 3 000 euros quand même.