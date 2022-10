Les lessives vertes lavent toujours plus blanc

Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans une usine de l'un des pionniers du marché. Six millions de bidons et de recharges de lessives y sont produits chaque année. L'objectif de l'entreprise est d'être le plus écologiquement possible. Mathieu Jotrau, directeur de recherche et de développement de "L'Arbre Vert", nous emmène dans son laboratoire où les formules sont testées, modifiées et améliorées. On obtient alors une lessive de quinze ingrédients seulement. Parmi eux, de l'eau, du savon, des enzymes pour décoller les taches, du parfum et des agents texturants qui ne sont pas tous naturels.