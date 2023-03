VIDÉO – Les meubles abimés, un business qui déménage

Ces meubles sont neufs, mais ils sont vendus moins cher parce qu’ils ont un défaut, quelques fois à peine visible à l’œil nu. Les clients sont prévenus, pourtant les ventes sont de plus en plus fortes. "On a démarré sur 100 mètres carrés. Aujourd’hui, on est sur 800 mètres carrés, mais on a multiplié le chiffre d’affaires en six ans par cinq", déclare Laurent Vandelannoitte, cofondateur de SVS, la "Meublerie", à Lomme (Nord).

Au départ, tous ces meubles sont vendus neufs par des magasins traditionnels. Mais lorsqu’un meuble a un défaut ou qu’il est abimé, les enseignes l’envoient dans un atelier, à Neuville-en-Ferrain (Nord), qui répare les meubles. Après quoi, ils sont revendus comme neufs dans les magasins traditionnels, mais quelques fois, la réparation est impossible comme le canapé que vous pouvez voir dans notre reportage. "On voit qu’il y a un petit trou sur la housse, il est taché, il y a une griffe. Bilan, pour ce canapé, on aurait pu le mettre en réparation, mais à cause du trou, on ne va pas pouvoir le remettre en premier choix", explique Alexandre Devos, contrôleur qualité.