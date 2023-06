Les ogres : le pari de la bonne chère

Arthur et Vincent n’ont pas de bureau. Ils gèrent leurs affaires en voiture, mais ce n’est plus une deux chevaux. Le “french art de vivre”, qu’ils exploitent, a fait d’eux des hommes d’affaires. Leur groupe fait travailler 300 salariés, de grands patrons qui cultivent une image de paysans. Le succès est tel qu’Arthur et Vincent reçoivent une demande d’affiliation par jour, mais ils ne veulent ouvrir chaque année que trois ou quatre nouvelles adresses. La prochaine se trouve en Touraine, dans un lieu atypique, creusé dans la falaise. C’est une ancienne carrière dont les blocs de pierres ont servi pour construire des châteaux de la Loire. En plus des restaurants, Arthur et Vincent ont lancé il y a cinq ans une nouvelle activité florissante, celle de traiteurs.