VIDÉO – Les pistes pour mieux recycler les capsules de café

Elles sont devenues incontournables pour les amateurs de café. Les capsules et autres dosettes en aluminium sont bien pratiques mais représentent un fléau pour l'environnement, en matière de déforestation et de pollution des écosystèmes. Le marché hexagonal est porteur, avec un tiers des Français équipés d'une machine à dosette et 500 millions d'exemplaires à usage unique vendus chaque année.

Mais pourquoi ces dosettes individuelles sont-elles si peu recyclées (seulement à 20%) ? Une équipe du 20H de TF1 est allée à la rencontre de Français pour leur demander où ils déposaient leurs capsules. Et la réponse est souvent la même : dans la benne à ordures ménagères non triées. L'idée évidente serait de les jeter dans la poubelle jaune, dédiée au carton et au plastique, mais seulement un tiers des centres de tri sont équipés de machines capables de séparer l'aluminium des autres composants, grâce à un champ magnétique. "Aujourd'hui, les 51 centres de tri équipés en France permettent de couvrir un Français sur deux. En 2025, 75% de la population pourra déposer ses capsules en aluminium dans son bac de tri", assure Léo Escourrou, gestionnaire de l'alliance pour le recyclage des capsules en aluminium, dans la vidéo en tête de cet article. Des points de collecte de dosettes à café sont également disponibles dans certains supermarchés.