VIDÉO - Les prix n'y atteignent pas des sommets : le succès des vacances d'été à la montagne

Sur les chemins des randonnées, à vélo ou à pied, les visiteurs sont de plus en plus nombreux chaque été. Arpenter des chemins escarpés, plutôt que de bronzer sur la plage... Pour Gérôme et son fils Emilio, trois ans, le choix est vite fait. Des vacances d’été moins chères qu’à la mer, pour profiter d’un grand espace et d’un cadre préservé.