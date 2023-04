VIDÉO - Les produits d'entretien d'antan sont-ils les plus efficaces ?

Parmi ces centaines de produits d'entretien divers et variés pour tous les usages, une petite boîte verte se distingue au premier coup d'œil. Un produit simple et paraît-il efficace. Il s'agit de la pierre d'argent et elle permet de presque tout nettoyer. Nous avons voulu vérifier dans la "Droguerie du Cygne", la plus ancienne du pays. Le couvercle d'une plaque de cuisson est dégraissé en trois coups d'éponge. "Ça fonctionne très bien. Moi, je l'utilise chez moi et j'en vends tous les jours", nous explique Diane Meyer-Stub, patronne de la "Droguerie du Cygne" à Strasbourg.

Des produits simples, disponibles depuis longtemps, peut-être un peu oubliés au fil du temps. Vinaigre blanc, pierre d'alun ou savon noir, ils sont tous très appréciés de nos grand-mères. Malgré le nombre des années, ils n'ont jamais perdu leur efficacité. Diane utilise régulièrement du vinaigre blanc pour nettoyer sa cuisine, mais pas que. Vitre, inox, tout y passe.