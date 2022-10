Les professionnels sont-ils vraiment prioritaires ?

Il y a la même urgence pour cet agriculteur. C'est la pleine saison du labour et des semis. C'est la plus grosse période de l'année après la moisson. Mais il ne reste à Laurent Declercq, agriculteur et éleveur à Loon-Plage, que deux ou trois jours de carburant sans savoir quand il pourra être livré. Sa terre, elle, ne peut pas attendre.