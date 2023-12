Les recettes du succès de la marque de producteurs "C'est qui le patron ?!"

Avez-vous repéré toutes ces marques de producteurs qui sont de plus en plus nombreuses ? La plus connue, "C'est qui le patron ?!", compte aujourd’hui une trentaine de références. Alors, comment expliquer ce succès ?

La marque s’est faite une place dans vos rayons de supermarchés avec un argument de vente plutôt ambitieux : "Ce lait rémunère au juste prix son producteur". Le litre de lait "C'est qui le patron ?!" coûte 1,27€, contre 1,22€ pour une autre marque très connue. Même plus cher, il est le lait le plus vendu dans les supermarchés, or marque de distributeur. Avec ce succès, l’entreprise élargit sa gamme. Du beurre, des pommes de terre, du chocolat, une trentaine de références sont rentrées dans l’alimentation de millions de consommateurs.

13.000 sociétaires

Ces clients lui font plus confiance qu'aux grandes entreprises agro-alimentaires. "Il y a cette défiance un peu structurelle envers les grands acteurs, alimentée par les scandales sanitaires et leur surmédiatisation. L'alimentation, c'est une consommation quotidienne, donc on n'est pas forcément prêt à renier sur la qualité", nous explique Agnès Crozet, experte consommation à l'Observatoire Société & Consommation (Obsoco).

Et pour être sûr de la qualité des produits, le mieux, c’est d’en devenir acteur, comme Constantin. Il fait partie des 13.000 sociétaires de la marque. Tous les ans, il vote et décide de tout ce qui compose un produit.

Le pouvoir des consommateurs se vérifie aussi dans les champs. Régis Neugnot élève 75 vaches laitières. Sa façon de travailler est définie par les clients qui consomment ses produits. Près de 40% de sa production sert à la fabrication de yaourt de cette marque solidaire. Elle le paie mieux que les coopératives laitières.

Une question se pose, comment l’enseigne peut-elle payer les agriculteurs au juste prix ? C’est assez simple. Les bénéfices de la marque ne sont pas reversés à des actionnaires, mais en grande partie aux producteurs.