Les rois de l'occasion : chasse aux bonnes affaires !

Pour s'occuper d'une fuite d'eau chez elle, Carole ne va pas aller chercher du matériel dans une grande enseigne de bricolage, elle va se rendre dans une matériauthèque. Elle n'achète plus rien au prix fort, seulement des produits d'occasion ou des invendus. Se passer du neuf, une décision prise il y a neuf ans, au moment où son mari a été licencié. Pour les aliments, Carole privilégie les invendus et les circuits courts. Les produits d'hygiène et d'entretien sont achetés en vrac pour limiter les emballages et les déchets.