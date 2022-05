Quels sont les secrets de la meilleure baguette de Paris ?

Cette célèbre distinction fait déjà la fierté de tout le quartier. "Je ne suis pas surprise, tout est très bon ici, tout est très frais", confie une cliente. Tandis qu'un autre estime que "c'est très mérité". Quant à Valentin, un client très exigeant, il préfère revérifier. "On sent clairement que c'est fait avec délicatesse et amour", s'amuse-t-il.

Mais finalement, qu'a-t-elle de plus que les autres cette baguette tradition ? Ces mensurations sont standards : 265 grammes et 55 centimètres. Pour Damien Dedun, le secret, c'est d'abord la couleur de la mie, "très crème". "La mie est aussi bien grasse et il y a des alvéoles, signe d'une très bonne fermentation", ajoute l'artisan boulanger.