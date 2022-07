Les secrets du meilleur café du monde

Le café est la deuxième boisson la plus consommée après l'eau et la deuxième marchandise la plus échangée au monde après le pétrole. Aujourd'hui, les consommateurs de café représentent 94% dans l'Hexagone. Et au fil du temps, vous êtes de plus en plus nombreux à être exigeant concernant la provenance et à considérer le café plus comme un produit de luxe. La conséquence est la montée en gamme avec la croissance du bio. Aujourd'hui, on se fait beaucoup plus plaisir avec des cafés d'exception comme celui fabriqué au Brésil.