Les soldes en forte baisse à cause du pouvoir d’achat ?

Avec l'inflation, beaucoup ont choisi de renoncer à cet événement commercial : "Malgré les soldes, je suis étudiante et je ne peux pas me permettre d'acheter tout ce que je vois", "On en a moins besoin, on essaie de moins consommer, prendre ce qui est utile et puis ne pas acheter pour acheter", "on va déjà finir ce qu'on a et on verra après".