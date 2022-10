Les supermarchés à l'heure de la sobriété

Le rayon surgelé de l'hypermarché Auchan à Semécourt (Moselle) est en pleins travaux. On y installe de nouvelles armoires réfrigérées pour faire des économies d’énergie. "Le maintien au froid de tous les produits frais y compris les surgelés et les autres produits représentent presque la moitié de notre facture énergétique", explique le directeur du magasin, Éric Hassan. Ces nouveaux dispositifs permettent de baisser la consommation électrique de 40%. Les portes sont plus étanches et mieux conçues. L'autre grand budget du magasin est l'éclairage. Le passage au Led et la baisse d'intensité sur certaines zones, comme à la charcuterie, ont réduit le budget éclairage de 50%.