Les tarifs d'électricité vont augmenter de 10% à partir du 1er août

La prochaine hausse concernera les clients "raccordés à un compteur d'une puissance jusqu'à 36 kilovoltampères", soit les ménages, artisans, petits commerces et artisans ; les grandes entreprises ne bénéficient pas du bouclier tarifaire. Le gouvernement a saisi le Conseil supérieur de l'énergie sur les tarifs réglementés de vente de l'électricité, afin d’obtenir son avis, seulement consultatif, sur la hausse prochaine des prix.

"A partir du 1er août, le bouclier tarifaire continuera de prendre en charge la protection des Français à plus du tiers de leur facture, 37%, et continue à être le niveau actuellement assuré qui est de 43%", indique néanmoins le gouvernement. La hausse moyenne pour le grand public, pour une consommation moyenne de 7MWh par an, devrait être de 160 euros par an, selon l'exécutif qui rappelle aussi que les tarifs de l'électricité en France sont parmi les plus bas en Europe.

Par ailleurs, le tarif de l'électricité étant révisé deux fois par an, en août et en février, cette hausse ne sera pas suivie d'une nouvelle augmentation des prix avant février 2024.