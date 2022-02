Les tarifs de la SNCF sont-ils stables depuis 2015, comme l'affirme Jean-Pierre Farandou ?

Sur le plan statistique, les billets de train sont restés stables. D’après les données de l’Insee, qui fabrique l’indice des prix sur le transport ferroviaire de passagers, en mêlant 50 trajets différents, selon la date à laquelle on a acheté son billet avec ou sans carte de réduction, on obtient une courbe indiquant avec une relative stabilité des prix moyens des billets entre 2015 et ce jour .