VIDÉO - Les vacances à la neige : c'était mieux avant ?

Les vacances scolaires commencent pour les habitants de la zone C. Pour ceux qui partent à la montagne, la neige n'est pas au rendez-vous dans de nombreuses stations.

Les vacances d'hiver démarrent ce vendredi soir pour les écoliers de la zone C. À la montagne, les stations ont dû fermer une partie de leurs pistes et remontées mécaniques faute de neige, voire sont à l'arrêt dans l'attente des flocons. Par le passé, la neige était plus souvent au rendez-vous et le ski était une activité plus accessible.

Découvrez chaque jour la chronique famille, couple et parentalité de Benjamin Müller dans Bonjour ! la Matinale TF1. Vous pouvez voir en direct ou revoir la chronique sur TF1 Info et en streaming sur TF1+.