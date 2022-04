Les vendeurs de fruits de retour au bord des routes

"C'est bien placé, on se gare facilement, ce sont tous des produits frais, que demander de plus", "J'ai toujours aimé ça, j'ai fait un métier où j'étais sur les routes et quand j'avais l'occasion, je m'arrêtais chez les petits agriculteurs", "On se sent plus près des producteurs, le contact humain est différent", lancent des clients. Pour une barquette de Gariguettes, il faut compter 3,50 euros. La botte d'asperges coûte, en revanche, 9,99 euros.