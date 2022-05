Lessive, shampoing... Quand le parfum fait vendre

Dans cette laverie géante,Anne-Sylvie Selezneff teste les odeurs des lessives et des adoucissants, mises au point par le parfumeur. Cette évaluatrice doit traduire les attentes des clients en sensation olfactive. Dans ce laboratoire, on met au point le parfum, la sensation de fraîcheur et la durabilité de l'effluve. Le test continue dans la salle de bain. Aux 20 cabines de douche, le défi est de reproduire l'odeur des vacances, comme l'explique Leïla Hammad, évaluatrice Givaudan au JT de 20H de TF1.