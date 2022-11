Lin : la filière française tisse sa toile

Il y a encore un an, le travail du lin dans notre pays s'arrêtait là. Désormais, une partie de la production est effilée sur place. Une production encore marginale, mais soutenue par l'État et la région. Cette usine de filature de lin a pu voir ou plutôt, revoir le jour, après avoir disparu pendant 20 ans en France. Pour passer de la fibre au fil, la transformation nécessite des dizaines d'étapes. Le lin va comme chez le coiffeur, être peigné et étiré, afin d'obtenir une mèche fine et régulière.