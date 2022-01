Lingerie : bientôt la fin des baleines ?

Fort d'une jeune clientèle, amatrice de brassières triangles et autres bandeaux, plus question de ne s'adresser qu'aux petites poitrines. Alors, les acteurs de la lingerie ont trouvé la parade pour satisfaire toutes les taille de bonnet, du A au F, de la matière élasthanne qui promet maintient et confort. Fini donc le confort au détriment de l’esthétisme et de la séduction. Reflet de l'émancipation, prise de conscience d'un bien-être sans concession, la corseterie s'est bel et bien débarrassée de ces carcans métalliques.