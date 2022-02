VIDÉO - Lingettes nettoyantes : un succès... et un fléau

Le geste est devenu banal, complètement entré dans les pratiques ménagères des Français. Une lingette est extraite de son paquet, et nettoie en un instant toutes sortes de surfaces. En 2021, vous n’avez jamais autant consommé de lingettes : 230 toutes les secondes, plus de 7 milliards sur l'année. "On sort le paquet de lingettes, et c'est prêt à l'emploi, c'est plus rapide", témoigne une consommatrice rencontrée dans le reportage du 13H de TF1 en tête d'article.