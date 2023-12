VIDÉO - Livraison : que faire si vous recevez un colis endommagé ?

Chaque jour, environ quatre millions de colis sont expédiés en France dans les semaines précédant Noël. Il est possible que le paquet soit perdu ou endommagé lorsqu'il arrive chez vous : cela arriverait en moyenne 2,5 fois aux Français chaque année. TF1 vous indique la marche à suivre vers le dédommagement.

À l'approche des fêtes de fin d'année, 5.000 paquets sont triés, acheminés et livrés chaque minute en France. Un total de quatre millions par jour. Ce qui ne fait pas que des heureux… Sur les réseaux sociaux, les vidéos d’internautes se plaignant d’avoir reçu des colis endommagés par les transporteurs, souvent à cause d’emballages peu adaptés, se multiplient. Une mésaventure expérimentée par deux tiers des Français. Alors, que faire si le vôtre est abîmé ?

"L’idéal, ce serait de refuser le colis si vous vous rendez compte qu’il est endommagé. Mais si, par exemple, il a été mis dans la boîte aux lettres ou dans un relais colis, il convient d’adresser tout de suite un mail au vendeur pour lui indiquer que le colis n’est pas conforme à ce qui a été commandé", explique à TF1 Véronique Louis-Arcène, experte juridique de l’association de consommateurs UFC-Que choisir. Il faut alors faire jouer ce que l'on appelle "la garantie légale de conformité", qui couvre votre produit pendant deux ans dès sa livraison, à une condition : fournir une preuve des dégâts.

Pensez donc, même après ouverture, à garder bien lisible l’étiquette sur le colis, attestant de la référence et de la date de l’envoi, pour pouvoir la prendre en photo. Une fois l’endommagement constaté, charge ensuite au vendeur, et toujours à lui, de faire le recours contre le transporteur, si celui-ci est responsable. Dans l’immense majorité des cas, il faudra enfin retourner le paquet à son expéditeur. Le vendeur, quant à lui, est tenu par la loi de réparer le bien, d'en livrer un nouveau ou de vous rembourser. Cela coûte cinq milliards d'euros par an aux entreprises de vente sur Internet selon une récente étude. D'après celle-ci, en moyenne, chaque Français reçoit un colis endommagé deux fois et demi par an.