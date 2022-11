"Ça permet de porter de la qualité" : louer ses vêtements plutôt que de les acheter, une mode en plein essor

Le concept est simple : l’entreprise achète des vêtements neufs à des grandes marques pour les louer le plus longtemps possible. Et selon son fondateur, un vêtement loué a une durée de vie deux fois plus longue qu’un vêtement acheté. Un modèle responsable et surtout très rentable. "Un vêtement qu’on achète, qui rentre chez nous, alors qu’un revendeur classique va en tirer 100 euros, nous, on va être capable d’en tirer 120 ou 125 euros", ajoute Ralph Mansour.

Et ça, de grandes enseignes l’ont bien compris. Depuis quelques semaines, à Kiabi, les clients peuvent louer leurs habits. Pour 20 euros par mois, Élodie peut choisir cinq articles et l’échanger autant de fois qu’elle le veut. "J’ai subi une opération de l’obésité et je change de taille deux fois par mois, donc financièrement ça va aider", se réjouit Élodie.