Flashez avant d'acheter : ce QR code vous permet de connaitre l'origine de votre vêtement

La mise en place de ce QR code est désormais obligatoire pour les plus grandes marques. Mais pour l'instant, en rayon, peu d'entre vous y ont prêté attention. Cette nouvelle étiquette est un peu la carte d'identité du vêtement. Elle permet de savoir s'il est recyclable, et de connaitre les origines des matières premières. La loi anti-gaspillage oblige dorénavant les marques à indiquer au moins trois lieux de confection.

Pour certains experts du textile, il y a encore des efforts à faire. Marguerite Dorangeon, ingénieur et co-fondatrice de Clear Fashion, a créé sa propre application de notation pour les vêtements, utilisée par 10 millions de consommateurs. Pour elle, ces nouvelles étiquettes n'abordent pas assez le volet social, et plus particulièrement les conditions de travail dans les pays concernés.