De plus en plus de bistrots s'installent en zone industrielle

À quelques kilomètres de là, figure un établissement qui a fait le pari de s'installer sur une zone commerciale. On peut y boire ou acheter des bouteilles. En fin de journée, les pompes à bière sont en action. La proximité se révèle un atout pour certains clients. Côté tarif, même les étudiants s'y retrouvent. L'enseigne "V and B" développe ce concept depuis plusieurs années et compte aujourd'hui plus de 250 établissements sur l'ensemble du territoire. Plus d'informations dans le sujet en tête de cet article.