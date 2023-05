VIDÉO - Jeux d'argent : jamais les Français n'ont été aussi joueurs

Ce goût du jeu à l'ancienne se ressent particulièrement dans les casinos. Plus 130 % de fréquentation, c'est jackpot, après deux ans de restriction sanitaire. À Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, on a même dépassé le niveau d'avant Covid. Des nouveaux clients, pour certains, à la recherche d'un peu de pouvoir d'achat en plus. Jouer en espérant faire face à la vie chère, la tentation gagne du terrain et inquiète les spécialistes. Selon l'Autorité nationale des jeux, près d'un Français sur cinq rogne sur ses dépenses du quotidien pour pouvoir continuer de jouer et qui sait, un jour, changer de vie, en touchant le pactole.