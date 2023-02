Louer plutôt qu'acheter : pourquoi le leasing de voiture cartonne

Champion dans ce secteur, la marque Mini, qui écoule 68% de ses véhicules en location. C’est 67% pour Seat et 64 pour BMW. Pour Vincent Le Deaut, responsable d’agence chez Aramis auto, le succès tient aussi à un changement de clientèle. Le leasing ne s’adresse plus seulement aux professionnels. "Cette solution de financement s’adapte aux foyers, même les plus modestes. On a allongé nos mensualités qui permettent à nos clients de passer de 60 mois à 84 mois de financement, de sorte que ça puisse réduire leurs mensualités", explique Vincent Le Deaut.