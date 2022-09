Louer ses vêtements, un nouveau bon plan ?

Son placard et celui de ses deux filles sont bien remplis. À gauche, des vêtements achetés, à droite, et c'est plus surprenant, des articles loués pour une durée déterminée. La famille de quatre personnes a loué au total 20 articles qu'elle peut échanger autant de fois que possible dans cette enseigne, qui teste depuis un mois cette nouvelle formule. L'abonnement le plus bas commence à 19 euros par mois. Marilyne a choisi le maximum, 50 euros par mois. Elle peut récupérer des vêtements dans tout le magasin.