Low cost : impossible d'y échapper !

Comparé à un magasin traditionnel, il y a également moins d'employés. Des salariés moins qualifiés et c'est là toute la limite du low cost dont la première victime est le marché de l'emploi, selon Cyrine Gardes, chercheuse et sociologue au Centre de sociologie des organisations, Sciences Po. Au risque de suivre l'exemple de certaines compagnies aériennes, premier secteur à avoir pris le pas du low cost où désormais à bord d'un avion, les employés ressemblent plus à des vendeurs qu'à des stewards ou des hôtesses de l'air.