VIDÉO - Lunettes de soleil d'occasion : des économies en un clin d'œil

Il est très difficile de recycler des lunettes, alors cette seconde vie évite de les jeter. De plus, toutes les montures sont réparables. Les branches sont chauffées, quelques manipulations et les voilà comme neuves. Une fois réparées, elles sont vendues entre 39 et 89 euros la paire. Et à les essayer, une cliente ne voit pas la différence. Écoresponsable, l'initiative attise la curiosité des clients.