Lunettes : pourquoi les opticiens voient l'avenir en rose

Plus de trois Français sur quatre portent des lunettes en raison de plusieurs facteurs, notamment le vieillissement de la population. Conséquence : le marché de l'optique a connu une forte croissance en 2023, mesurée entre 4% et 5% en un an.

Pour lire ou regarder son téléphone, impossible de s'en passer. Les lunettes ne connaissent pas la crise et pour les Français qui en ont besoin, ce budget peut vite grimper. Mais par exemple, pour le client sollicité dans le sujet en tête de cet article, il est hors de question de lésiner sur la qualité de ses lunettes. "Ça doit me faire une dépense entre 200 et 300 euros tous les 24 mois. Je la prends à mon compte, il n'y a pas de soucis", dit-il.

Si le secteur des lunettes se porte si bien, c'est parce que les yeux des Français, eux, vont de plus en plus mal. "Du fait qu'ils regardent davantage des écrans, du fait que leur âge leur impose de le faire, le facteur majeur est une raison de santé et une raison de vieillissement", explique Jean-Pierre Champion, directeur général de Krys Groupe dans le sujet de TF1. Conséquence logique et inéluctable : le nombre de porteurs de lunettes augmente. D'ici à 20 ans, près de la moitié de la population mondiale pourrait souffrir de myopie, en progression à cause de l'omniprésence des écrans.

Partout en France, les opticiens se sont multipliés, à tous les coins de rue, à tous les prix et pour tous les publics. Un marché dynamique, avec un chiffre d'affaires de 1,37 milliard d'euros pour Krys en 2023, 667 millions d'euros pour Alain Afflelou, ou encore 455 millions d'euros du côté d'Atol. Soit en moyenne 5% de plus qu'en 2022.