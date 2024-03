Lutte contre le gaspillage alimentaire : des fruits et légumes moches à des prix imbattables

Les fruits et les légumes qui ne correspondent pas au calibrage des grandes surfaces sont habituellement mis de côté. Depuis quelque temps, ces "moches" sont à la mode. Non seulement, ils ont le même goût, mais souvent, ils sont moins chers.

Le secteur de l'anti-gaspi surfe sur la hausse des prix pour s'imposer comme une nouvelle "routine de consommation". Et parmi leurs ventes de prédilection : les fruits et légumes dits moches.

Biscornus, trop grands ou trop petits, ces fruits et légumes sont souvent écartés des rayons de supermarché à cause de leur forme. Concombre tordu ou poivron rouge taché de vert, ces articles jusque-là sans débouchés ont trouvé une place en rayon. D'habitude, ils finissent à la poubelle. Ils sont désormais vendus à très bas prix dans les supermarchés. Circonspects dans un premier temps, les curieux font les yeux ronds devant leur prix, comme on peut le voir dans le sujet de TF1 en tête de cet article. C'est pourtant une bonne affaire et surtout une bonne lutte contre gaspillage.

Une fois produits et livrés dans les centrales de tri, 20% des fruits et légumes sont écartés des circuits de la grande distribution et jetés. Rien qu'en Bretagne, ce gaspillage représente 200.000 tonnes d'aliments qui ne seront même pas payés aux agriculteurs.