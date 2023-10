VIDÉO - Portions, sauces, prix : les bouchons lyonnais ont trouvé la nouvelle recette du succès

Les temples de la gastronomie, symboles du repas à la française, sont contraints d'adapter leur carte. Il y a moins de monde, alors où sont donc passés les clients de la pause-déjeuner ? Ils sont dans la rue. "Je mange rapidement puisque j'ai peu de temps pour déjeuner. C'est la course", lance une passante. "Ça vaut trop cher d'aller au restaurant. Le plat du jour, il est minimum à quinze euros et ce n'est pas possible", constate une autre.