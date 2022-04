Machines à café à broyeur : le grain moins cher que la dosette ?

Des arômes décuplés, un design travaillé et la promesse de passer pour un vrai barista auprès de ses invités. Les machines à café à broyeur sont désormais en tête des ventes avec des prix parfois exorbitants. Alors comment s'y retrouver ? Il y a deux mois, Alain a acheté une machine à broyeur à 700 euros. Très vite rentabilisé par rapport à son ancienne machine à capsule. "Les dosettes, ça coûte entre 30 et 40 centimes. On a la chance de recevoir beaucoup de monde, alors on consomme pas mal de café. Là, ça devient vraiment intéressant d'avoir une machine qui broie le café", a-t-il expliqué. Une alternative sans déchet qui leur semble aussi plus naturelle.