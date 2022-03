Made in France : un carrelage centenaire toujours aussi tendance

En poudre, la matière première est composée d'argile, du sable, du feldspath, un minéral et des colorants. En fonction des motifs et des couleurs que l'on veut donner, les poudres sont réparties minutieusement dans des moules avant d'être compressées par une machine spécialisée. Les carreaux artisanaux sont faits sur-mesure pour un client. La majorité des céramiques qui sortent de l'atelier sont moins complexes et réalisées en série à la machine. Mais quelle que soit la méthode de fabrication, il y a un passage obligé comme l'explique Barbara Winckelmans, dirigeante du groupe Winckelmans - Manufacture de carreaux céramiques à Lomme à Lille (Nord), au micro du 20H de TF1.