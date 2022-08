Magasins climatisés : les premières amendes tombent

Dans une rue du quartier, la grande majorité dés commerces respectent la règle, mais pas tous. Certains pensent qu’il y a plus de rentrées de clients quand la porte est ouverte. Mais une porte fermée décourage-t-elle vraiment les clients d’entrer ? Nous leur avons posé la question et la réponse est “non”. Et en fermant la porte d’un magasin climatisé, on économise environ 20% d’énergie.