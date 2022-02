Magasins de déstockage : les courses à petits prix

Les consommateurs contrôlent leurs moindres dépenses. Avec la hausse des prix de l'essence et de l'énergie, ils essaient de faire un maximum d'économie, quitte à acheter en grosse quantité. C'est notamment le cas d'Agathe. Elle est étudiante et elle ne met plus les pieds dans les rayons hygiène et entretien des supermarchés. Elle achète à prix cassé. Des produits qui proviennent d'anciennes gammes de marques qui ont changé leurs emballages.