Magasins de jouets : le rush du dernier week-end avant Noël

Le premier client de la journée est venu tôt. Il sait quel jouet il veut. Mais le mini-terrain de foot qui trônait au milieu des rayons a disparu. Aidé par une vendeuse, il a pu finalement trouver l'objet tant convoité. En moins de trente minutes, les allées du magasin de jouets de Rosny-sous-Bois se remplissent. Mais il ne faut pas dépasser les 175 personnes autorisées à l'intérieur. Avec des rayons interminables et des milliers d'idées de cadeaux, il n'est pas facile de choisir. Mieux qu'une lettre au père Noël, la technique est simple, observer l'enfant et acheter ce qui lui plait. "On a envie de faire plus que d'habitude. Et montrer que même s'il y a la maladie, la fête est toujours là. Et voilà, on va quand même fêter Noël", souligne une mère de famille.